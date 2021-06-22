В Сыктывкаре желающие сдать тест на антитела вынуждены стоять в огромных очередях

Фото: БНК

В Сыктывкаре в центрах сдачи анализов на коронавирус и определение антител образуются большие очереди из желающих. Так, например, горожане с самого утра стоят в коридоре Консультативно-диагностического центра. Там образовалась гигантская очередь из пациентов, которые толпятся в узком помещении. Говорить о мерах безопасности не приходится: никакой социальной дистанции не соблюдается, хоть все и в масках.

Дело в том, что ранее центр опубликовал информацию о том, что в учреждении можно без очередей сдать тест на антитела, минуя регистратуру.

- ГАУЗ РК «Консультативно-диагностический центр» предоставляет возможность сдать анализ на АНТИТЕЛА G КОВИД без очереди (без оформления документов в регистратуре), - сказано в сообщении.

Однако столпотворений все же избежать не удалось. Люди возмущены тем, что им приходится стоять по нескольку часов в закрытом помещении, идеальном для заражения.

- О каких профилактических мерах может идти речь при таком бардаке в республиканском диагностическом центре? Очереди под 100 человек, стою уже больше часа. Слов нет, - цитирует возмущенного жителя города БНК.

На это в пресс-службе центра ответили, что желающих очень много, толкучка неизбежна.

Добавим, что сделать тест в центре стоит менее 500 рублей, анализ на ПЦР – более 1 тысячи рублей.

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