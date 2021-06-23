Жители Коми могу выбрать любую из трех вакцин от коронавируса

В Коми применяются все три официально зарегистрированные в России вакцины Фото: Архив "КП"

В Коми поступили все три вида вакцин от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

По данным ведомства, «ГамКовидВак» (Спутник-V) и «ЭпиВакКорона» есть во всех городах и селах Коми, а вот «КовиВак» в количестве 4 680 доз поступила лишь в города: Сыктывкар, Ухту, Усинск, Печору, Воркуту, Инту и Сосногорск.

Уточняется, что партии направляются в районы Коми по потребностям населения. К тому же, желающие пройти вакцинацию могут сами выбрать лекарство. Врач может посоветовать, какая вакцина лучше подойдет, но решающее слово останется за пациентом.

Всего в Коми привито более 120 тысяч человек. Ранее глава региона Владимир Уйба назвал данный показатель недостаточным, чтобы выработать коллективный иммунитет и преодолеть распространение инфекции.

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