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Здоровье24 июня 2021 11:17

В Коми за сутки от COVID-19 скончались трое пациентов

Ситуация в республике остаётся напряженной
Источник:kp.ru
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В Коми выросли основные показатели, отражающие ситуацию с коронавирусом

В Коми выросли основные показатели, отражающие ситуацию с коронавирусом

Фото: архив "КП"

В Коми продолжает усугубляться эпидемиологическая обстановка из-за распространения коронавируса. Как сообщает федеральный оперативный штаб, в республике за минувшие сутки количество заболевших COVID-19 выросло на 111 человек.

За все время пандемии диагноз «новая коронавирусная инфекция» был поставлен 45 505 жителям Коми. Из них 43 954 выздоровели. Только за прошедшие 24 часа из больниц с отрицательным результатом на COVID-19 было выписано 44 пациента.

За сутки также вырос показатель смертности. В больницах от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались еще трое человек, за все время - 993.

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