Минздрав Коми рассказал, будут ли вакцинировать беременных женщин от коронавируса

Фото: pexels.com

В Коми в ближайшее время не планируется вакцинация беременных и кормящих женщин. Об этом «КП-Коми» сообщили в региональном Минздраве. В ведомстве заявили, что данное решение принимает федеральное министерство.

- Возможность вакцинации беременных против новой коронавирусной инфекции определяет Минздрав России, - говорится в сообщении.

В свою очередь добавим, что федеральное ведомство намерено исключить беременных женщин из категории тех, кому противопоказана прививка. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в ближайшие 7-10 дней будет получено соответствующее разрешение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре продлили работу пункта вакцинации на вокзале (подробности)