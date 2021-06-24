Сыктывкар
Еще
Радио
Сыктывкар
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье24 июня 2021 12:12

Минздрав Коми рассказал, будут ли вакцинировать беременных женщин от коронавируса

Данная категория граждан сейчас относится к группе тех, кому противопоказана прививка
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

В Коми в ближайшее время не планируется вакцинация беременных и кормящих женщин. Об этом «КП-Коми» сообщили в региональном Минздраве. В ведомстве заявили, что данное решение принимает федеральное министерство.

- Возможность вакцинации беременных против новой коронавирусной инфекции определяет Минздрав России, - говорится в сообщении.

В свою очередь добавим, что федеральное ведомство намерено исключить беременных женщин из категории тех, кому противопоказана прививка. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в ближайшие 7-10 дней будет получено соответствующее разрешение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре продлили работу пункта вакцинации на вокзале (подробности)

Коронавирус Covid-19КАРТИНА ДНЯВакцинация от COVID-19 в Республике Коми 2021