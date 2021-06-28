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Здоровье28 июня 2021 16:30

В МФЦ городов и районов Коми открылись пункты вакцинации от COVID-19

Рассказываем, где и когда можно привиться
Источник:kp.ru
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Вакцинация бесплатна. Она позволяет выработать как индивидуальный, так и коллективный иммунитет.

Вакцинация бесплатна. Она позволяет выработать как индивидуальный, так и коллективный иммунитет.

Фото: из архива "КП"

Теперь привиться от ковида можно не только во всех муниципальных больницах, поликлиниках и ФАПах. Сделать противокоронавирусный укольчик можно сделать и в офисах МФЦ.

Список адресов и времени работы МФЦ - ниже.

Удобно, быстро, безболезненно.

Удобно, быстро, безболезненно.

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