В МФЦ городов и районов Коми открылись пункты вакцинации от COVID-19

Вакцинация бесплатна. Она позволяет выработать как индивидуальный, так и коллективный иммунитет. Фото: из архива "КП"

Теперь привиться от ковида можно не только во всех муниципальных больницах, поликлиниках и ФАПах. Сделать противокоронавирусный укольчик можно сделать и в офисах МФЦ.

Список адресов и времени работы МФЦ - ниже.

Удобно, быстро, безболезненно.

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