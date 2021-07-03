В Коми в приполярном городе чиновники пустили под топор 458 деревьев

Лес рубят, щепки летят. Фото Людмилы Мартыновой Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«Запах смерти витает над парком Геологов. Тяжёлый. Древесный. Смолянистый», - так отозвалась на массовую вырубку деревьев в парке Геологов активистка из Печоры Людмила Мартынова. Горожанка уверена, что рубка, стартовавшая ещё в мае, идёт вопреки закона и принципов бережного отношения к природе на Крайнем Севере.

- Печорская администрация открыла сезон заготовки деловой древесины в городском парке. Под нож легли здоровые вековые сосны. Идёт освоение 11 миллионов рублей бюджета, - пишет Мартынова.

Почему рубят на корню?

Дело в том, что в одном из городских парков полным ходом идёт благоустройство.

- Выполнение благоустройства Парка «Геологов» проводим в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (протокол общественной комиссии от 3.03.2020 года), - сообщили в администрации МР «Печора».

Как оказалось, ещё год назад местные чиновники выполнили подеревную съёмку на территории парка и выяснили, что здесь растут 3415 деревьев и кустарников. Затем провели анализ растительности, определили видовой состав и возраст растений. В итоге выяснилось, что плотность «древесно-кустарниковой растительности» не соответствует нормативу в соотношении количество деревьев на 1 га.

- Проект благоустройства предполагает функциональное зонирование парка согласно общей идее. Также предстоит размещение детских, спортивных площадок, зон для отдыха. Будет обеспечен доступ ко всем этим объектам, асфальтированы пешеходные дорожки, - объясняют свой замысел в местной администрации.

Перк Геологов. Съёмка с высоты Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Слёзы берёзы

Для того, чтобы обеспечить парковую инфраструктуру власти Печоры пошли на радикальные меры. Документом за подписью руководителя района разрешили вырубку 458 деревьев.

- Вырубке подлежат: сосна — 306 шт. (из них сухоствольные — 130 шт.), осина — 92 шт. (из них сухоствольные — 16 шт.), берёза — 48 шт. (из них сухоствольные — 3), рябина — 8 шт., лиственница — 3 шт. (из них сухоствольные — 1 шт.), черёмуха — 1 шт. (сухоствольное), - подсчитали число лишних растений чиновники.

Общественники назвали всё происходящее «варварством» и написали несколько обращений в надзорные ведомства. Так, работу чиновников оценили в Минприроды Коми.

Что удивительно, никаких нарушений законодательства проверяющие не нашли.

- Количество деревьев, подлежащих вырубке согласно проекту, составляет 13% от общей численности произрастающих на территории объекта деревьев. Это соответствует нормативным требованиям, - сообщила начальник Печорского районного отдела по охране окружающей среды Минприроды Коми Екатерина Огаркова.

Сосны, лиственницы, берёзы - всего 458 деревьев, будут вырублены. Фото Людмилы Мартыновой Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Есть мнение

Сам факт благоустройства парка Геологов сейчас бурно обсуждают горожане в соцсетях. Люди разделились на тех, кто поддерживает благоустройство парка, и на тех, кто против.

- Там сейчас не парк, а дикий лес. Очень много сухих деревьев, это опасно для людей. Чем плох парк Победы или парк Дубинина? (ранее в них провели благоустройство — Авт.) Вот и в парке Геологов потом с удовольствием будем гулять. А пока там даже присесть негде, - считает Алла Понкратова.

- Никакого парка здесь после благоустройства не будет. С 1965 года геологи прореживали этот парк на субботниках, подсаживали новые деревца на проплешинах, убирали мусор, ветки и мелкие кустарники на субботниках. Помню, что в них усердствовало много детей и взрослых, - пишет печорец Геннадий Кобец

Кстати

Подобная ситуация в Печоре случилась не впервые. В 2019 году при благоустройстве парка Победы вырубили 63 вековых сосны. Горожане, которые помнят, как зажигали здесь Вечный огонь, сочли это откровенным неуважением. Ведь некоторые из них сами участвовали в создании парка.

Тогда администрация отчиталась, что в парке вырубили не более 2% деревьев.

Сегодня парк — место отдыха всех печорцев. Однако строительный мусор, оставшийся здесь после строителей, до конца так и не вывезли.

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