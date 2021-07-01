Журналисты телеканала «Культура» приехали в Коми снимать фильм

В Кривом снимают кино. Фото Марии Худяковой

На этой неделе в старинную коми деревню Кривое (Кривой Наволок) Удорского района приехали журналисты телеканала «Культура». Москвичи преодолели расстояние в полторы тысячи километров ради того, чтобы снять документальный фильм о местных традициях.

Кино о Кривом

Уже четвёртый день два оператора и руководитель проекта ведут съёмку в затерянной среди лесов деревне. Ни отсутствие нормальных дорог, ни грозные таёжные комары не испугали столичных жителей.

Как оказалось, эта съёмочная группа уже приезжала в Кривое. В начале декабря 2020 года телевизионщики провели здесь сутки.

- Тогда они снимали фильм «Удорцы: сокровище Мезени» для проекта «Земля людей». Журналисты ездили по всему району. К нам заехали, чтобы заснять ритуал варки капусты в чанах. С наступлением первых морозов мы готовим пуэм кэчан (в переводе с коми «варёная капуста» - Авт.). Для москвичей это было в диковинку, - рассказала режиссёр Кривонаволоцкого клуба Виктория Яковлева. «Удорский район — это места, почти не тронутые цивилизацией. Поэтому за околицей здесь можно встретить медведя, и по окрестным лесам бродит загадочная Мича Ичмонь (Белая Женщина), соблазняющая и губящая охотников. Удорцы живут по своим законам: на домах вместо номеров здесь ставят родовые знаки, дрова тут колют женщины, а иконы по праздникам моют глухариными крылышками. И наряду с этим Удора известна своими могущественными колдунами, а ещё вкуснейшей капустой по-вашкински: такого деликатеса вы больше не отведаете нигде!», - так описали своё путешествие по Удоре гости из Москвы.

Самобытная культура и удивительные люди - главные богатства коми глубинки. Фото Марии Худяковой Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Омоют крылышками

Тогда москвичи поняли, что за день невозможно охватить столь богатую вековыми традициями культуру коми села. В этот раз журналисты приехали снимать фильм о жизни сельских женщин.

- Съёмочной группе интересно всё: традиции, бытовой уклад, древняя атрибутика. Центральный сюжет фильма будет посвящён празднику Святой Параскевы Пятницы. Его отмечаем на сороковой день после Пасхи. В этом году празднование пройдёт второго июля, - объясняет Виктория Яковлева.

Съёмочный день. Фото Марии Худяковой Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Это целый церемониал: утром все женщины села идут в церковь Параскевы Пятницы (часовня сохранилась до наших дней и считается древнейшим памятником деревянного зодчества во всей Коми — Авт.). Там служат молебен. Затем все церковные и домашние иконы выносят на улицу, идут крестным ходом до реки Керъю. Дети идут впереди процессии, нередко тоже с иконами в руках. Шествие проходит по пойменному лугу на сухой берег речки Керъю, где установлен деревянный обетный крест.

- По преданию считается, что крест установили на месте, где когда-то он пристал к берегу. Иконы ставят к кресту, часть женщин становится на моление, а другие спускаются к воде и совершают омовение икон. Омывают их глухариными крылышками! В последнюю очередь омывают икону Святой Параскевы Пятницы. С этого момента вода в реке считается освящённой в течение трёх дней. Освящённой водой («вежа ва» или «пекнича ва») умывают лицо, купают в ней детей, набирают в принесённую с собой посуду, - разъяснила Виктория Яковлева.

Всё это действо телевизионщики запечатлят на камеру. Планируется, что на основе этого материала будет снят 40-минутный фильм. Он станет прекрасным подарком к юбилею деревни: в 2022 году Кривое отпразднует 430-летие со дня основания.

Кстати

Члены съемочной группы полностью погрузились в жизнь древнего села и сами живут как настоящие коми. Они заняли большой бревенчатый дом, берут воду из колодца, моются в бане, спят на полатях.

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