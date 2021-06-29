Жители Коми с 1 июля могут получить пособие на ребенка в возрасте с 8 до 17 лет

Единственный родитель ребёнка 10 лет в Сыктывкаре сможет прибавить к своему доходу 50% от этой суммы — 6 833 рубля. Фото: Нина ЮШКОВА

С 1 июля на ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет будут платить новое пособие. Льгота доступна только тем семьям, доход которых в пересчёте на одного человека не превышает прожиточный минимум. Есть и другие тонкости и нюансы, рассказываем какие.

Ко может претендовать

Ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет утверждено Федеральным законом от 26.05.2021 № 151-ФЗ. Получить его могут следующие категории родителей:

1. Единственный родитель — в акте о рождении нет сведений о втором родителе, сведения об отце внесены в акт по заявлению матери, второй родитель умер, объявлен умершим или признан безвестно отсутствующим.

2. Родитель (иной законный представитель) ребёнка, на которого платят алименты по судебному решению.

Если в семье несколько детей от 8 до 17 лет, пособие будут поступать на каждого ребёнка с единственным родителем или на каждого ребёнка, на которого платят алименты по решению суда.

Главное ограничение

Размер среднедушевого дохода такой семьи не должен быть больше прожиточного минимума на душу населения, установленного в субъекте РФ. Брать надо минимум, который действует на дату обращения. Дополнительно проведут «комплексную оценку нуждаемости» — проверят наличие недвижимости, машин, банковских вкладов.

Сколько будут платить

Размер пособия — 50% величины детского прожиточного минимума, который действует в субъекте РФ на дату обращения за пособием. Так как минимум периодически пересматривается, с 1 января года, следующего за годом обращения, сумму скорректируют.

Посчитаем?

В Республике Коми детский прожиточный минимум на весь 2021 год — 13 666 рублей. Единственный родитель ребёнка 10 лет в Сыктывкаре сможет прибавить к своему доходу 50% от этой суммы — 6 833 рубля.

Как получить?

Подать заявление можно в отделении Пенсионного Фонда лично или на портале Госуслуги.

Пособие можно оформить с наступления 8 лет своего ребёнка. Если родитель подаст заявление на пособие в течение 4 месяцев со дня, когда ребёнку исполнилось 8 лет, то пособие назначат «задним числом» — со дня рождения. Но если день рождения у ребёнка было до 1 июля 2021 года, то платить начнут всё равно только с этой даты. В остальных случаях выплату назначат со дня, в который за ним обратились.

Как оформлять?

Платить будут ежемесячно в течение 12 месяцев. Затем пособие надо будет оформлять заново. Выплаты можно получать до тех пор, пока ребёнку не исполнится 17 — с этого дня пособие платить перестанут.

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