Вячеслав Гайзер: «Работаю в теплице, сдал нормы ГТО»

Вячеслав Гайзер ведёт активную переписку. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Экс-глава Коми Вячеслав Гайзер, осужденный за коррупцию — срок наказания 11 лет, сейчас находится в колонии в Тверской области. Даже за решёткой бывший политик ведёт активную жизнь: занимается спортом, учит английский язык и переписывается с земляками. Обо всём этом он написал в ответном письме журналисту RT Константину Придыбайло.

«Серебро» за ГТО

«Работаю в тепличном хозяйстве, так как всю жизнь любил и люблю труд на земле. И на даче у себя всегда копался сам со всеми работами и земельными, и строительными. Свободного времени у меня немного сейчас. Всё-таки сезон в разгаре», - написал экс-глава республики московоскому журналисту.

Вячеслав Гайзер также занимается изучением английского языка. Его он начал изучать только в СИЗО. Много читает и регулярно ходит заниматься в спортзал.

«Стараюсь держать форму спортивную, достаточно сказать, что в прошлом году единственным в своей возрастной категории в лагере сдал нормы ГТО на «серебро», и то, потому что здесь невозможно сдать плавание и стрельбу. Самочувствие у меня вполне терпимое, хотя хронических болезней, конечно, хватает, но пока со всем справляюсь», — сообщил осужденный политик.

Письмо журналиисту. Фото "РТ" Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Про продолжение рода

Бывший глава Коми отметил, что переболел коронавирусом в конце ноября «во время этапа в Сыктывкар».

Гайзер добавил, что жалеет о том, что не все успел сделать из того, что было запланировано в Республике Коми.

«А мечтаю об одном — быстрее вернуться к семье, я ведь уже дедом стал, восемь месяцев назад», — написал он. Кто именно — сын или дочь, осчастливили новым Гайзером Вячеслав Михайлович журналисту не сообщил.

Напомним: в июне 2019 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Вячеслава Гайзера к 11 годам строгого режима со штрафом в 160 млн руб. за мошенничество в особо крупном размере, легализации денежных средств, получении взятки в особо крупном размере. По примерным подсчетам, выйти на свободу Вячеслав Гайзер должен летом 2026 года.

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