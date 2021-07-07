В Сыктывкаре за сутки 97 человек заболели коронавирусом

В Коми за сутки зафиксировано пять случаев летального исхода у пациентов с COVID-19. Фото: из архива "КП"

Ситуация с коронавирусом в Республике Коми очень сложная. По данным Роспотребнадзора, 7 июля ПЦР-тестированием выявлено 48399 (+273) случаев заболевания COVID-19. Только в Сыктывкаре – 97 случаев заболевания опасной инфекцией.

В Ухте прирост дал 36 случаев инфицирования, в Корткеросском районе – 24, Усть-Вымском – 22. Заболевшие находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь.

Выздоровели 45174 (+123) человека. Всего под медицинским наблюдением находятся 3706 человек.

– За последние сутки с медучёта снято 200 человек. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились, – говорится в сообщении ведомства.

Увы, традиционно не обошлось без жертв. За сутки зафиксировано пять случаев летального исхода у пациентов с COVID-19.

Только цифры

Как сообщает минздрав Коми, на 7 июля 2021 года в республике против COVID–19 привито 147 607 человек.

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