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Общество8 июля 2021 11:30

Жители Коми придумывают кличку горожанке-ондатре

Местные утверждают, что зверёк живёт с ними уже третий год
Оксана ОЛЬШАНСКАЯ
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Фото: Ольга Баранова

Фото: Ольга Баранова

Воркутинцы уже не в первый год обсуждают местную горожанку-ондатру, поселившуюся в центре на городском озере. Не стесняясь любопытных взглядов прохожих, зверёк занимается своими делами, добывает себе пищу, плавает по воде.

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Ондатра на Ленина
Ондатра на Ленина
В Воркуте в центре города бегает ондатра.

Местные утверждают, что три года назад на пруду жило трое представителей ондатрового семейства, но к этому году осталась только одна ондатра.

Воркутинцы решили придумать живчику кличку. Пол определить не смогли, но предположили, что это самец: местные сделали фото, как ондатра плывёт с красивым букетиком, предположительно, на свидание.

Фото: Воркута поймёт

Фото: Воркута поймёт

Предложения поступают разные: Борис, Вася, Водолаз, Кузя, есть совсем невеселое – ГУЛАГ. А те, кто уверен, что рядом с ними живет представитель прекрасной половины ондатрового семейства, думают назвать Вандой Барсуковой или тезкой города – дать ей гордое имя Воркута.

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