В Коми дикая лисица ест с рук и катается на пароме

Лиса выходит к парому уже второй год подряд. Фото Екатерины Ворониной
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
Второй год жители Усть-Вымского района возле речной переправы подкармливают лису. Животное спокойно подходит к машинам, а по вечерам катается на пароме.
Рыжая и застенчивая
Паромная переправа на реке Вычегда близ села Межог — место оживлённое. То и дело сюда подъезжают автомобили, желающие переправиться на другой берег. Там расположен посёлок Мадмас.
- На днях я подъехала к переправе, стою, жду паром. Вдруг из леса к моей машине вышла лисичка, - рассказала «Комсомолке» жительница пгт Жешарт Екатерина Воронина.
По словам девушки, животное безбоязненно подошло к машине и несколько минут сидело не двигаясь. Рыжая красавица лишь застенчиво отвернула мордочку в сторону тайги.
- Ничего съедобного у меня с собой не оказалось. Когда лисичка поняла, что угощения от меня ей не дождаться, убежала в лес, - отметила наша читательница.
Екатерина предположила, что в лесу лисицу поджидали щенята.
Лиса не боится людей. Фото Екатерины Ворониной
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
А на ужин рыба!
Со слов паромщиков Екатерина узнала, что Патрикеевна ходит к переправе уже второй год подряд. На берег лиса выбегает несколько раз за день, но всегда только вечером. Плутовка охотно лакомится тем, чем накормят автомобилисты.
- Говорят, очень любит пряники, - их съедает всегда. А вот хлеб может и не тронуть, - рассказывает о гастрономических пристрастиях обитательницы леса автоледи.
А ещё, как и полагается лисам, лесная гостья никогда не отказывается от рыбы: в часы затишья паромщики то и дело забрасывают удочки в Вычегду. Всю пойманную мелочёвку матросы скармливают лисице.
Бывает, что в экстренных случаях — чтобы забрать больного на скорой помощи или перевезти пожарную машину, в одну сторону паром идёт пустой.
- Если на понтоне нет машин, то лиса запрыгивает на него и таким образом переплывает реку, - говорит Екатерина.
Кстати
Осенью, когда на реке заканчивается навигация, паром угоняют на зимовку. Люди здесь больше не появляются, а значит и кормится лисе становится нечем.
С наступлением холодов лиса бежит к ж/д переезду. Фото Александра Неймана
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
- Эта же лисичка бежит железнодорожному переезду — он находится недалеко от переправы. Там часто останавливается поезд. Рабочие-железнодорожники, которые ждут состав, зимой подкармливают эту лису, - рассказала Екатерина.
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