В Сыктывкаре автобус №7 поедет по новому маршруту

Изменения продлятся до полудня 12 июля Фото: Архив "КП"

В столице Коми временно изменится движение автобусов по маршруту № 7.

Это связано с ежегодным ремонтом дорог в летний период, сообщили в мэрии.

- В связи с проведением ремонтов по ул.Пушкина в районе перекрестка с ул.Интернациональная на период с 19:00 09 июля до 06:00 12 июля будет ограничено движение транспорта по всей ширине проезжей части, - отметили в префектуре.

Так, движение транспорта по маршруту №7 будет осуществляться в объезд, по следующей схеме: в направлении Больничного городка: ул.Пушкина — ул.Интернациональная — ул.Коммунистическая — ул.Первомайская — ул. Пушкина и далее по маршруту. На время добавляется остановка «Росгосстрах».

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