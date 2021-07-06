В Коми водителя будут судить за кражу 16 тонн дизтоплива

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

В Усинске 40-летнего жителя Печоры обвиняют в хищении 16 тонн дизельного топлива. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в феврале прошлого года. Водитель получил 16 тонн дизтоплива для доставки на месторождение имени Анатолия Титова. Топливо загрузили в автоцистерну и ее опломбировали. Однако до получателя цистерна с топливом не доехала.

По пути водитель в неизвестном месте слил дизтопливо и с пустой автоцистерной под предлогом поломки транспорта вернулся на базу. Затем фигурант сказал работодателю, что плохо себя чувствует, собрал свои вещи и уехал из Усинска. В июле прошлого года мужчину задержали на территории Ставропольского края. Вахтовик свою вину не признал и от дачи показаний отказался. Уголовное дело направлено в суд.

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