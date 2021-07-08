России покажут фильм о коми празднике, на который не пускают мужчин

В День семьи, любви и верности, в Кривом повторно отметили празднике Святой Параскевы Пятницы. Его провели в соответствии со всеми старинными канонами. Фото Марии Худяковой Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Сегодня в старинной коми деревню Кривое (Кривой Наволок) Удорского района отметили праздник Святой Параскевы Пятницы. На этот раз его отметили по канонам XVIII века.

Праздник: дубль два

Мы уже рассказывали о том, что в Коми приехали журналисты телеканала «Культура». Москвичи преодолели расстояние в полторы тысячи километров ради того, чтобы снять документальный фильм о местных традициях.

Иконы в реке омывают глухариными крылышками. Фото Марии Худяковой Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Кульминацией 40-минутного фильма должен был стать сюжет о празднике Святой Параскевы Пятницы. Как и планировалось праздник отметили 2 июля. Но столичных гостей не устроил формат мероприятия.

- Наши предки отмечали этот день немного по-другому. Во-первых, в крестный ход к реке шли только женщины. Мужской день у нас 21 июля - Прокопия Праведного. Сначала в деревне стояла церковь Прокопия Праведного, она сгорела. Уже позже поставили часовню Параскевы Пятницы. Икона Прокопия была в новой часовне очень почитаемой и самой тяжёлой, деревянной, - рассказала уроженка села Мария Худякова.

Сейчас на праздник Параскевы Пятницы приглашают батюшку. Фото Марии Худяковой Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Никакого пластика!

Кроме того, в Кривом осталось мало бабушек, которые читают и поют молитвы.

- Наши певчие уже в возрасте, силы не те, голоса тихо звучат. Вот, чтобы звучней хор получился, мы пригласили певчих из деревни Пучкома. Деревня эта в тридцати километрах от нас. Вчера целый день для них транспорт искали, машину нашли, - говорит собеседница.

Ещё одно условие московских журналистов: максимальное погружение в культуру края. Это касается всего, даже бытовых моментов.

«Свет! Камера! Мотор! Начали!». Фото Марии Худяковой Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Мы сейчас набираем освящённую воду из реки в бутылки, часто пластиковые (это удобно и практично). В этот раз воду набирали по старинке в эмалированные бидончики, - рассказала Мария.

В итоге сегодня в День семьи, любви и верности в Кривом провели реконструкцию святого действа по старым обычаям. Его организовали в соответствии со всеми канонами.

В штанах в кадр не пускают

Вообще съёмочная группа из Москвы разбавила монотонную жизнь коми деревни. На две недели все жители Кривого и даже скотина стали актёрами.

Коми луга с Иван-чаем похожи на лавандовые поля Прованса во Франции. Мария Худякова Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Съёмки длятся целый день. Вот, например, накануне Иванова дня съёмки проходили в поле: женщины с корзинами на плечах (короба) собирали Иван-чай. Автор фильма Аня Коряковцева сказала, что очень похожи наши луга с Иван-чаем на лавандовые поля Прованса во Франции, - вспоминает Мария.

Камере интересна вся женская работа в деревне. И то, как коми хозяйки вяжут веники, и то, как доят корову.

Корова Кувшинка дала себя подоить Валентине Вячеславовне Зориной. Фото Марии Худяковой Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Кстати, на площадке есть свой дресс-код: в кадре женщины должны быть обязательно в платье. Штаны неприемлемы!

Результатом съёмок должен стать 40-минутный фильм. Когда он выйдет на экран телеканала «Культура» пока неизвестно.

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