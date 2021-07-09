В районе Коми приглашаются добровольцы для тушения лесных пожаров

Фото: Коми лесопожарный центр

Администрация Троицко-Печорского района ищет добровольцев, которые готовы помочь району в борьбе с лесными пожарами на возмездной основе.

Напомним, в Троицко-Печорском районе, в связи с сухой и жаркой погодой, в лесах района сложилась сложная лесопожарная обстановка, объявлен 5 наивысший класс пожарной опасности.

С гражданами будет заключён договор ГПХ с Коми лесопожарным центром. Стоимость одного часа работы добровольца на тушении лесного пожара - 270 руб. с питанием, 319 руб. без питания. Также Центру необходима техника в аренду.

- Собственных сил и средств Коми лесопожарного центра во время повышенной горимости и одновременном возникновения нескольких очагов пожаров недостаточно. Одно из решений проблемы - привлечение добровольцев и техники из числа местного населения, - сообщили на сайте администрации Троицко-Печорского района.

В качестве добровольцев привлекаются лица мужского пола, от 18 до 50 лет, готовых к походным условиям и физическим нагрузкам.

Троицко-Печорцам, готовых поучаствовать в борьбе с лесными пожарами, следует обратиться в администрации поселений, лично или по телефону, оставьте свои паспортные данные, СНИЛС, ИНН, данные платежных документов, контактные номера телефонов,

Телефон для справок: администрация МР «Троицко-Печорский» - 8(82138) 91-1-64; ГАУ РК «Коми лесопожарный центр» - 8(82138) 91-1-88.

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Доброволец должен знать: - заключая договор он берет на себя ответственность за собственную безопасность во время пребывания на тушении пожара; - одеваться нужно соответственно погодным условиям и условиям работы в лесу (лесной костюм, антикомарин, резиновые сапоги); - с собой необходимо иметь запас питьевой воды, и сухой паек; - быть готовым к вызову и переброске в течении 2-4 часов в любую местность на территории района.