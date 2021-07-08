Фото: архив КП

С четверга, 8 июля, по субботу, 10 июля, в семи районах Коми ожидается чрезвычайно высокая пожароопасность. Об этом сообщили в пресс-службе ЦГМС республики.

По данным синоптиков, в Троицко-Печорском, Княжпогостском, Корткеросском, Удорском, Усть-Вымском, Усть-Куломском, Сысольском районах ожидается чрезвычайно высокая пожароопасность пятого класса. Жителями Коми советуют ограничить пребывание в лесах и въезд туда. В МЧС призывают не разводить огонь в лесах, парках, скверах и местах массового отдыха людей. Кроме того, нельзя сжигать сухую растительность и мусор, а также бросать незатушенные окурки и спички в траву. Жителей Коми призывают не бросать на улице бутылки и битые стекла. Эти предметы могут послужить линзой и спровоцировать возгорание травы.

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