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Здоровье9 июля 2021 12:57

Туристов из Коми, желающих отдохнуть на курортах Краснодарского края, обяжут вакцинироваться

Отрицательный ПЦР-тест также нужно предоставить, говорят власти региона
Источник:kp.ru
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Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Туристы из Коми, планирующие отдых на курортах Краснодарского края, будут обязаны привиться от коронавируса в течение трех дней после прибытия. Об этом заявил руководитель региона Вениамин Кондратьев. По его словам, речь идет лишь о тех граждан, что не прошли процедуру вакцинации. Для заселения в отель им для начала предстоит доказать свою безопасность, предоставив отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, а затем они в течение трех дней обязательно должны привиться. Ограничения вступают в силу с 1 августа. Также Кондратьев заверил, что власти края обеспечат всех желающих достаточным количеством вакцины. На эти цели выделено дополнительно 300 тысяч доз препарата.

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