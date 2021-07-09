Туристов из Коми, желающих отдохнуть на курортах Краснодарского края, обяжут вакцинироваться

Фото: pexels.com

Туристы из Коми, планирующие отдых на курортах Краснодарского края, будут обязаны привиться от коронавируса в течение трех дней после прибытия. Об этом заявил руководитель региона Вениамин Кондратьев. По его словам, речь идет лишь о тех граждан, что не прошли процедуру вакцинации. Для заселения в отель им для начала предстоит доказать свою безопасность, предоставив отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, а затем они в течение трех дней обязательно должны привиться. Ограничения вступают в силу с 1 августа. Также Кондратьев заверил, что власти края обеспечат всех желающих достаточным количеством вакцины. На эти цели выделено дополнительно 300 тысяч доз препарата.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре откроют крупный центр вакцинации от коронавируса (подробности)