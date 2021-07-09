«Избивал и хотел изнасиловать»: пропавшая жительница Сыктывкара рассказала подробности своего исчезновения

Фото: из личного архива героини публикации

В Сыктывкаре спустя пять дней вышла на связь Лолита Кирасирова. Родные пережили страшные моменты, не знали, где она и что с родным человеком. Она вышла из дома и ушла в неизвестном направлении.

Напомним, о пропаже девушки сообщили в Коми республиканском поисковом отряде «Лиза Алерт» 3 июля.

Фото: из личного архива героини публикации

И вот спустя несколько дней в пабликах поискового отряда появилось сообщение: Найдена, Жива! Традиционно поисковики не раскрывают подробности. Но «Комсомольской правде-Коми» девушка рассказала, что 3 июля примерно около десяти вечера она пережила настоящий ад.

– Я мирно шла по улице, тут на меня напал мужчина и затащил в сарай. Он начал меня избивать, я уже ожидала худшего, я понимала мотив его действий… Моим спасением стало появление соседки – она услышала шум, подошла к этому мужчине, я успела убежать, – сообщила Лолита Кирасирова.

Фото: из личного архива героини публикации

Лолита была в состоянии шока и испугалась сразу обратиться за медпомощью, в полицию, ей было страшно даже отправиться к себе домой.

– Меня приютила соседка, которая спасла меня от верной гибели. Я не могу сейчас объяснить, почему я испугалась элементарного – вызвать скорую помощь, позвонить мужу. Через пять дней я пришла в себя и приняла решение – мучитель должен быть наказан, – с трудом говорила женщина.

Лолита сообщила, что её мучают рези в желудке – врач предположил, что ей при побоях сломали ребро, что и провоцирует боли, надо пройти рентгенографию.

Фото: из личного архива героини публикации

– Я боялась дома напугать своего сына, мужа. Моё лицо всё в синяках, мне тяжело говорить, – женщина не скупится в эмоциях. – Конечно, жизнь разделилась на «до» и «после».

Сейчас Лолитой пройдена медицинская экспертиза, написано заявление в полицию. Она искренне надеется, что истязатель получит реальный срок и больше никого не сможет покалечить.

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