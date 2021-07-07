В Сыктывкаре пропала 40-летняя Лолита Кирасирова

Фото: «Лиза Алерт Коми»

В Сыктывкаре пропала при загадочных обстоятельствах 40-летняя горожанка Лолита Кирасирова. Информация и ориентировка появилась в социальной группе волонтерского движения «Лиза Алерт Коми».

Уточняется, что женщина пропала 3 июля. Она вышла из дома и ушла в неизвестном направлении: с минувшей субботы о сыктывкарке нет никаких вестей. Примечательно, что страница Лолиты Кирасировой в социальных сетях была активна сегодня, 7 июля, однако скорее всего ее страницу просматривают правоохранительные органы для возможности установить след пропавшей.

Сообщается, что в день исчезновения сыктывкарка взяла с собой черный рюкзак, однако в чем она была, остается неизвестным.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серые.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, волонтеры просят сообщить об этом по телефону горячей линии отряда 8(800)700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 02.

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