Коми выдадут под обязательную вакцинацию от коронавируса 15 тысяч доз

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Коми выдадут дополнительные 15 тысяч доз препарата под обязательную вакцинацию от коронавируса, заявил глава республики 3 июля.

«Я рассказал на федеральном оперштабе Татьяне Алексеевне Голиковой (вице-премьер правительства РФ – прим. ред), что мы приняли решение об обязательной вакцинации декретированных групп». Она дала команду, нас включили в приоритетный перечень регионов, которые перешли в программу обязательной вакцинации», - сообщил глава Коми.

По словам В.Уйбы, благодаря этому республике из резерва будет дополнительно выделено 15 тысяч доз препарата. Всего в ближайшие дни поступит более 28 тысяч доз вакцины.

Отметим, что обязательно сделать прививки планируется почти 94 тысячам жителей Коми. При этом уже сейчас дефицит препарата есть по всей республике, в трех городах, в том числе в столице Коми, вакцинация от коронавируса приостановлена.

Владимир Уйба в видеообращении 3 июля вступился за «критикуемое» федеральное правительство.

«Говорят, что федеральные производственные мощности не справляются с поставкой вакцины. Как человек, который был напрямую связан с двумя предприятиями, которые занимаются этим производством, могу сказать, что это очень сложное производство. Это не таблетки. Бывает, когда партия уже готова, но не проходит выходной контроль по одному-двум показателям и полностью бракуется», - рассказал В. Уйба.

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