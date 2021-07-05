Сыктывкарец погиб в выгребной яме, спасая свою собаку

Прибывшие на место спасатели извлекли тело погибшего из ямы. Фото ГАУ «СПАС-Коми» Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Трагический случай произошёл в субботу 3 июля в Сыктывкаре. В выгребной яме погиб молодой мужчина. Самое страшное, житель Коми спасал собаку, а себя не уберег.

Что произошло?

Начало улицы Савина — район индивидуальной застройки. Здесь много частных деревянных домов. Во дворе дома №5 находится выгребная яма. Каким-то образом в яме для канализационных стоков оказался пёс.

Глава семейства — мужчина 35 лет, отправился вызволять питомца из западни. Спасательная операция прошла успешно, мужчина не только достал четвероногого из стока, но и передал его на руки супруге.

Женщина ушла в дом, а когда вернулась, то увидела жуткую картину: муж лежал в яме головой вниз... Тут же на место происшествия вызвали спасателей из Сыктывкарского аварийно-спасательного отряда СПАС-Коми. Сотрудники отряда с помощью альпинистского снаряжения подняли на поверхность тело погибшего.

Идёт следствие

Сейчас обстоятельства случившегося выясняют следователи. Они постараются восстановить картину тех роковых мгновений, установить причины гибели молодого сыктывкарца.

- По факту смерти мужчины 1987 года рождения проводится доследственная проверка. Уже назначена судебно-медицинская экспертиза. Она позволит установить причину смерти, - подтвердила старший поморник руководителя СУ Следственного комитета РФ по Коми Светлана Коровченко.

По окончанию проверки следователи примут процессуальное решение.

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