Прокуратура Коми организовала проверку по поводу гибели двух подростков на воде

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Печорская межрайонная прокуратура Республики Коми организовала проведение проверки по факту гибели на воде двух подростков 11 и 12 лет.

Напомним, дети утонули 30 июня при купании на водохранилище Печорской ГРЭС. Пошли отдыхать вместе со сверстниками. Всё случилось в один миг. Двоюродные братья попали в яму и утонули. Их тела уже нашли.

Прокуратура проверит соблюдение органами и субъектами профилактики правонарушений несовершеннолетних своих обязанностей. После будут приняты меры.

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