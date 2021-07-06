Некоторым приехавшим из-за границы жителям Коми Роспотребнадзор разрешил не делать тесты на COVID-19 и не соблюдать самоизоляцию

Роспотребнадзор подписал новое постановление, касающееся отпускников. Фото: Екатерина САВЕНКО

Роспотребнадзор опубликовал новое постановление. Оно касается ограничений, связанных с распространением COVID-19.

Некоторые прибывшие из-за границы граждане могут не сдавать тесты на СОVID-19 и не соблюдать самоизоляцию. Речь идет о тех везунчиках, которые переболели ковидом в течение последних 6 месяцев, или тех, кто сделал прививку от ковида в течение последнего года.

Напомним, с середины апреля все, кто приехал из-за рубежа в Россию должны были в течение трех дней сделать ПЦР. До получения результатов требуется соблюдать самоизоляцию. Результаты тестов необходимо разместить на сайте госуслуг.

Свежее постановление Роспотребнадзора вступает в силу с завтрашнего дня, 7 июля 2021 года.

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