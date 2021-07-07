Житель Коми в припадке ревности 11 часов истязал свою возлюбленную в гараже

В этом гараже жертва провела в боли и мучениях 11 часов. Фото: Аля ПОЗДЕЕВА

Садист жестоко пытал свою возлюбленную, бил её, не щадя и не жалея, не желая слышать стоны, плач и крики о боли и помощи. Мужчина как будто озверел. В безумном бреду палач жаждал одного: ещё крови и признания в неверности. О подробностях страшного преступления в гаражах Ухты расскажет «Комсомолка».

Молилась ли ты на ночь?!

В зверском преступлении разбирались ухтинские следователи. Но даже они, ежедневно сталкиваясь со страшными поступками, были в шоке. Ухтинец 1983 года рождения в прямом смысле слова лишил свободы свою сожительницу!

Вместе пара жила примерно год. В декабре прошлого года после домашнего скандала мужчина вдруг решил прекратить отношения: баста, хватит! На утро его возлюбленная пришла к нему в гараж в посёлке Ветлосян возле Ухты, чтобы мирно поговорить. Вот тут-то и началось невообразимое. По своей воле выйти из маленького помещения женщина уже не смогла…

– Он наносил многочисленные побои потерпевшей, избивал ногами и руками, а также бил тупыми предметами, в частности металлической палкой, чем причинил ей телесные повреждения, которые, по результатам проведенной медицинской экспертизы, квалифицируются как средней тяжести вред здоровью. У потерпевшей был перелом пястной кости, – делится ужасными подробностями дела ухтинский следователь Евгений Ключ.

Ухтинский следователь Евгений Ключ. Фото: Аля ПОЗДЕЕВА

Бойня продолжалась более 11 часов. Всё это время палач жаждал услышать признание в неверности (Поэтому дело квалифицировали как истязание с применением пытки. — Прим. авт.). Во время истязаний экс-сожитель неоднократно угрожал своей жертве убить её.

Спасение!

В этом же небольшом помещении находился автомобиль без колес, поднятый на домкрате. В какой-то момент потерпевшая забралась под машину, пытаясь спастись от побоев. В это время мужчина от души бросал в неё всё, что под руку попадётся: молотки, гаечные ключи, камни! Когда фигурант понял, что его сожительница не выйдет из убежища, он пообещал убрать из-под авто домкрат, чтобы многотонная конструкция раздавила женщину… Пришлось вылезти. Бывший спутник облил её голову горючей смесью из канистры. Как позже установили следователи, это было дизельное топливо.

На счастье, к тому моменту к гаражу прибыли спасители ухтинки — её родственники, которые знали, куда она направилась. Фигурант же забаррикадировал вход в гараж и пообещал людям снаружи, что сожжет помещение вместе с собой и «неверной».

Истязатель пытал свою жертву всем, чем под руку попадётся. Фото: Аля ПОЗДЕЕВА

Родня жертвы вызвала полицию. Недалеко от места пыток находился экипаж ГИБДД, они-то и вызволили пленницу, а также задержали её истязателя.

Был невменяем

Сейчас дело передано в суд, следствие провело судебно-медицинскую экспертизу, которая доказала, что в момент совершения преступления мужчина был невменяем.

— У фигуранта диагностировали сложное психическое заболевание. Следственный комитет ходатайствует о применении в отношении мужчины мер принудительного лечения до того момента, пока проявления заболевания не будут купированы, — сообщают следователи.

Сам фигурант на учёте у психиатра не стоял, но его сожительница до инцидента в гараже уже начала что-то подозревать. Участились вспышки ревности, а за день до истязаний и пыток он, во время конфликта, он также наносил побои.

«Комсомолка» будет следить за этим делом.

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