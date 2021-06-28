Верховный суд Коми оставил без изменений приговор 19-летнему убийце из Ухты

Убийца проведёт в тюрьме 11 лет. Фото: Аля ПОЗДЕЕВА

Жестокое преступление было совершено в сентябре прошлого года в заброшенном здании в центре Ухты – шокированы были даже оперативники и следователи. Хладнокровное зверство не осталось безнаказанным. В отношении 19-летнего ухтинца рассмотрел дело Верховный суд Коми. Приговор суда первой инстанции остался без изменения. Парень признан виновным по статье "Убийство".

Ранее судимый 19-летний парень в сентябре 2020 года познакомился с 24-летним жителем Ухты. Последний пригласил его на бутылочку водки. Местом вечеринки молодые люди выбрали заброшенный детский садик по проспекту Ленина. Старший "товарищ" заинтересовался татуировками молодого. В ответ 19-летний ухтинец рассказал новому знакомому, что ранее сидел в тюрьме. И тут что-то пошло не так. Будущая жертва предположила, что у его собутыльника плохая мать, раз не смогла хорошо воспитать сына.

- Как развивались события дальше, догадаться несложно. На почве обид и оскорблений мужчины разругались, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Коми.

19-летний парень ударил обидчика своей матери осколком стекла в грудь, а затем в спину. Потерпевший, убегая от собутыльника, спрятался в помещении туалета, однако нападавший, хорошо знавший этот детский сад, так как ходил сюда в детстве, без труда нашел обидчика и добил его осколком стекла и деревянной палкой.

- Уже из дома убийца позвонил в полицию и сообщил о преступлении, написал явку с повинной. Труп был найден только через несколько дней, - сообщает республиканская прокуратура.

Ухтинец осужден к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. В пользу родителей погибшего молодого человека с осуждённого взыскана компенсация морального вреда в размере 3 млн рублей, а также возмещение расходов на погребение сына.

Не согласившись с принятым решением, осуждённый обжаловал приговор в апелляционном порядке. Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда Коми приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, а жалоба – без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

Прокуратура Ухты потребовала от администрации городского округа принять меры по воспрепятствованию доступа людей в заброшенное здание детсада.

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