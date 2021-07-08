В Коми посетительницу банка, отказавшуюся надеть маску, заковали в наручники

Фото: скриншот видео

В Воркуте местная жительница оказалась в полицейском участке после неудачного посещения отделения Сбербанка. Женщину отказались обслуживать без защитной маски. Такое решение сотрудников организации сильно возмутило воркутинку. После многочисленных проигнорированных просьб надеть маску работники банка вызвали полицию.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов действовали менее деликатно, чем сотрудники банка. После шквала возмущений женщины о том, что ей не объяснили, в чем ее обвиняют, ее заковали в наручники.

- Несите документы, мы не обязаны носить маски, если вы не можете предоставить нам соответствующие документы, - говорит женщина.

Полицейский заявил, что население было давно проинформировано о том, что в общественных местах граждане обязаны соблюдать предписанные меры безопасности. По его словам, указ главы Коми был опубликован в СМИ, на что воркутинка заявила, что она никакие издания не читает.

После недолго разговора мужчина в форме забирает у женщины телефон и надевает на нее наручники. Известно, что женщине вменяют статьи «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», а также «Неповиновение полиции». Воркутинку, скорее всего, ожидает штраф.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Туристов в Анапе, Сочи и Геленджике будут заселять в гостинцы по новым правилам (подробности)