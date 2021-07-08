В Коми после вакцинации от коронавируса заболело 0,2% от числа привившихся

За неделю прирост заболевших коронавирусом составил 80% Фото: архив "КП"

Глава Коми Владимир Уйба обратился к жителям республики с очередным видеообращением. В своей речи руководитель региона развенчал ряд популярных мифов, а также привел некоторые любопытные цифры.

Так, после сделанной прививки от коронавируса лишь 0,2% вакцинированных заболели COVID-19. Это, по словам Уйба, противоречит популярному мнению, что рост заболеваемости связан с вакцинацией.

- У нас 0,2% из вакцинированных заболевают. Но, подчеркиваю, заболевают, как правило, легко. В их случае либо не требуется госпитализация, либо они быстро переходят на койки долечивания. Это миф, что новые заболевшие - это только привитые, - сообщил он.

Также руководитель республики добавил, что заявления о том, что вакцинация населения - это испытания на людях - являются «безобразием». По его словам, все существующие на данный момент препараты прошли клинические испытания и в их эффективности сомневаться не приходится. Он отметил, что все участники эксперимента, когда вакцина только разрабатывалась, шли на это добровольно, сейчас же никаких испытаний на гражданах не проводят без их ведома.

- Совершенно безобразное заявление, потому что любой лекарственный препарат проходит доклиническое и клиническое испытание. То же самое со всеми тремя вакцинами, которые выпущены в промышленный оборот, - заключил Владимир Уйба.

На данный момент в Коми полную вакцинацию прошли лишь 107,8 тысяч человек. Ранее власти приняли решение ввести обязательную вакцинацию населения. Новые правила коснуться работников сфер обслуживания, госслужащих, педагогов, работников МФЦ, банков и почты, а также сотрудников учреждений культуры. Тех, кто попадает под обязательную вакцинацию, насчитывается в Коми около 94 тысяч человек.

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