«Эти прекрасные ножки будут моими!»: свою любимую Юрий Ануфриев из Воркуты встретил после сдачи норм ГТО

27 сентября 2021 года Юрий и Регина Ануфриевы из Воркуты отметят Коралловую свадьбу. Фото: личный архив.

Сегодня вся страна отмечает один из самых любимых праздников — День семьи, любви и верности. Многие семьи Республики Коми живут в мире, согласии и добром взаимопонимании уже несколько десятков лет. Как им это удаётся, расскажет «КП-Коми».

Любовь никогда не перестаёт

Юрий и Регина Ануфриевы из Воркуты познакомились в далёких 80-х на стадионе на соревнованиях по лыжным гонкам. Видный парень, только-только вернувшись из армии, сдавал нормы ГТО, и как раз отдыхал на трибунах. Вдруг неведомая сила заставила его обернуться назад. Буквально в двух шагах от Юрия сидела она – Регина. Пылкий молодой человек обомлел: «Таких прекрасных ножек я ещё в жизни не видел, – признаётся наш герой. – Я сразу понял, что эта красота должна быть только моей!»

Знать, что всегда будем вместе. Фото: личный архив семьи Ануфриевых.

Юрий Николаевич – уроженец села Усть-Лыжа Усинского района, проработал в Воркуте на шахте в подземелье и в кабинетах 40 лет. Регина Симоновна прибалтийских кровей, в Заполярье оказалась волею судеб, любовь решила за неё, что теперь родина девушки – Коми край. В браке Ануфриевы явили миру двух прекрасных детей: у сына Николая подрастает Тимоша, дочь Анастасия воспитывает Мишутку.

Коралловая свадьба

За 35 лет совместной жизни, а 27 сентября пара отмечает Коралловую свадьбу, бывало всякое, признаются наши герои. Глава семьи обладает суровым характером (вот что значит закалённый Севером!). Не уступает по темпераменту Юрию Николаевичу его супруга, при этом Регина Симоновна — прекрасная хозяйка, заботливая мама и любящая бабушка.

На юбилей несколько лет назад воркутинец подарил любимой дачу в пригороде Сыктывкара — в Максаковке, где семья и проводит всё лето, как на курорте.

Своё семейное счастье Юрий и Регина (в верхнем ряду в центре) берегут уже 35 лет. И на даче Ануфриевых всегда с удовольствием собираются самые родные и близкие. Фото: Екатерина САВЕНКО

– Главный секрет крепкой семьи – знать, что любовь никогда не перестаёт, – делится сокровенным шахтёр. – И несмотря ни на что, знать и верить, что мы всегда будем вместе.

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