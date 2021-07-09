В Коми почти 300 человек заразились COVID-19 за сутки

В Коми усугубляется ситуация с распространением коронавируса Фото: архив "КП"

В Коми за минувшие сутки значительно выросло число инфицированных COVID-19. Диагноз был поставлен еще 284 жителям республики, за все время пандемии коронавирусом заболело 48 969 человек.

Вместе с тем, 45 414 пациентов сумели выздороветь. Данный показатель вырос за прошедшие сутки на 133 человека.

Сообщается, что болезнь унесла жизни еще семи зараженных, за все время показатель летальности достиг отметки в 1 065 человек.

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