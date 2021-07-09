«Прости, сынок»: в Коми нашли тело пропавшего на Сысоле рыбака

Фото из личного архива Сергея К.

В Коми завершены поиски пропавшего 45-летнего Сергея К. Мужчина ушел рыбачить на лодке на реку Сысолу и исчез. Несколько дней поисков дали свои печальные результаты: Сергей был найден мертвым.

Трагическую новость сообщила мама погибшего Мария. Она рассказала, что тело ее сына нашли не спасатели, а отец и доброволец, вызвавшийся помочь с поисками. Труп всплыл практически у берега, куда его унесло течением.

- Он поехал отдохнуть на речку, любимую, безобидную Сысолу. На Сысолу, в которую не раз кувыркнулся с опрокинувшейся лодки. Что и как случилось на этот раз, никто уже не узнает. Не спасатели, искавшие его два дня, а отец вместе с добровольными помощниками, нашли его почти у берега, в воде. Опытный рыболов, бесстрашный охотник, в этот раз почему-то уступил стихии воды. Прости, сынок, - рассказывает Мария, которая потеряла горячо любимого сына.

Она признается, что Сергей для них был первенцем, который достался ей тяжело при рождении. Мария лишь утешает себя тем, что перед смертью Сергей прожил счастливые моменты: он увидел выпускной своей дочки, свозил семью в соседний город в аквапарк, проводил много времени с близкими.

- Последние дни его земной жизни были наполнены счастьем, и это как-то заглушает боль. Утешаю себя тем, что был при этом в мире со всеми нами. Был счастлив. Может быть, таким образом ангел-хранитель Сережи уберег его от чего-то другого, более страшного и дурного, - задается вопросом Мария, на который она уже не получит ответ.

Похоронят Сергея на родине через несколько дней. Через две недели ему исполнилось бы 46 лет.

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