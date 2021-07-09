Сыктывкарские студенты «раскачаются» на выпускном

Фото предоставлено пресс-службой компании МегаФон

Мобильный трафик передачи данных среди студентов с начала года вырос на 1 миллион мегабайт – они стали больше качать и раздавать интернет с телефона на другие устройства. Одна из причин – переход на дистанционные занятия. Вот и Всероссийский студенческий выпускной, запланированный на эту субботу, пройдет в двух форматах – офлайн и онлайн, что повлечет повышенную нагрузку на интернет.

Накануне праздника специалисты МегаФона с помощью обезличенных данных (Big Data) проанализировали поведение студентов в сети и рассказали об их активности. С большой долей вероятности в праздничный день они не изменят своим мобильным привычкам.

Кто кого «перекачает»

Самые активные в интернете учащиеся Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина. Они скачивают в три раза больше, чем в филиале Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени С.М. Кирова. В среднем на одного учащего приходится 20 гигабайт. Такого объема хватит как на загрузку учебных материалов, так и развлекательного контента. Самые востребованные социальные платформы - Instagram и Вконтакте, а также Whats App.

Молодые люди проводят за интернет-серфингом больше времени, чем девушки. Они скачивают на 40% больше, чем представительницы прекрасного пола. Такую закономерность проследили, анализируя нагрузку на сеть в течение учебного года.

Развенчиваем мифы

Существует мнение, что молодежь чаще общаются в онлайн - переписываются в мессенджерах и соцсетях, избегая традиционных голосовых вызовов. Сыктывкарские студенты это опровергают. По данным МегаФона, в среднем на одного учащегося приходится почти 5 часов разговоров в месяц. Больше других общаются студенты Коми республиканской академии государственной службы и управления.

Битва смартфонов: Samsung или Apple

Будущие специалисты чаще всего звонят и выходят в сеть с помощью смартфонов Samsung – это самая популярная марка. На втором и третьем месте – китайские производители Huawei и Xiaomi. «Яблочные» устройства занимают четвертую строчку по популярности у студентов республики.

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