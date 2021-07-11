Невакцинированные туристы из Коми, прибывшие на российские курорты, будут оштрафованы

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Прибывшие на отдых в Краснодарский край туристы из Коми будут оштрафованы, если они откажутся сделать прививку в течение трех дней после приезда. Об этом сообщили власти региона. По их словам, размер наказания может достигать 30 тысяч рублей.

Так, с 1 августа все туристы без сертификата о вакцинации обязаны будут предоставить отрицательный ПЦР-тест при заселении в гостиницы, а затем в течение трех дней должны привиться.

- Если человек не обратится в медицинскую организацию для прохождения вакцинации, ему может грозить административное наказание в виде штрафа в размере до 30 тысяч рублей в соответствии со ст. 20.6.1 КоАП РФ, - цитирует слова пресс-службы краевой администрации ТАСС.

Ранее власти Краснодарского края заявили, что в регион поступит дополнительные 300 тысяч доз препарата для полного обеспечения нужд туристов.

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