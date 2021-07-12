«Время для меня остановилось»: 10-летнему мальчику из Коми срочно требуется помощь

Фото: из личного архива семьи Никиты

В Коми открыт сбор денег для 10-летнего ухтинца Никиты Клокова. Мальчик семь лет назад получил химический ожог пищевода после того, как выпил средство для очистки плит, и с тех пор его жизнь похожа на ад. Каждую неделю после несчастного случая Никиту родители возили в Сыктывкар, где местные врачи проводили очень болезненную процедуру для заживления пищевода. Теперь за плечами ребенка 300 наркозов.

Тогда родителям казалось, что болезнь отступила: их сын начал ходить в школу, даже стал посещать бассейн, но радость продлилась недолго и Никита вновь оказался с осложнениями в больнице Сыктывкара в 2020 году. Из-за ожога пищевода мальчик не может нормально есть и стремительно теряет в весе. Тогда было принято решение отправить ребенка в Москву. Мама Никиты с ужасом вспоминает те дни.

- Время для меня остановилось. Восемь суток тяжёлой реанимации, затем в отделении. Пережили операцию и выдохнули, думали что теперь всё будет хорошо, - рассказывает мама Анна. Однако в очередной раз семье придется столкнуться с проблемами.

Никита так и не начнет нормально есть, а потом и вовсе прекратит прием пищи. Вновь Клоковы проходят бесконечные круги ада: больница - операция - болезненные процедуры - боль ребенка.

До этого семья справлялась своими силами и находила деньги без посторонней помощи, но теперь их ресурсы истощились и им очень нужна финансовая поддержка от неравнодушных жителей Коми. На лечение и реабилитацию Никиты нужны большие деньги, которых у семьи нет. Если вы хотите помочь 10-летнему ребенку, то можете сделать это через денежный перевод.

Реквизиты для помощи:

Сбербанк : номер карты - 5469280011471076 (Клокова Анна Викторовна - мама Никиты)

МТС: 8-912-968-49-16

ВТБ 24 : номер карты 4893470474359343 (Клокова Анна Викторовна - мама Никиты)

Вся официальная информация публикуется родными Никиты в официальной группе во «ВКонтакте».