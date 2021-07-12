В Коми зафиксирован рост заболевших COVID-19 среди несовершеннолетних

Инфекционист рассказала, как в Коми дети переносят ковид Фото: Архив "КП"

В Коми каждый день растет число заболевших коронавирусом. Однако жертвами болезни становятся не только взрослые, как было в первую волну COVID-19, но и дети. По словам специалистов, третья волна характерна тем, что несовершеннолетние заболевают серьезнее и чаще.

Так, среди зараженных есть даже младенец, говорит главный внештатный детский инфекционист Минздрава Коми Татьяна Безуглая. Она отметила, что у детей течение болезни отличается: у них не пропадает обоняние.

Этим летом инфекцию чаще выявляют у подростков в возрасте 13-17 лет. Дети помладше же переносят заболевание «относительно неплохо», однако и среди них есть случаи с тяжелым течением, например, с 50% поражением легких.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми под наблюдением врачей из-за коронавируса находятся более 3,7 тысяч человек (подробности)