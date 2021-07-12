В регионах России связисты будут развивать сеть совместно с телеком-гигантами

Фото предоставлено компанией МегаФон

В ближайшие семь лет МегаФон будет развивать собственную сеть в партнерстве с Huawei, Nokia и ZTE. Компании стали победителями тендера на поставку оборудования для сетей радиодоступа. С Huawei планируются проекты в Северо-Западном, Уральском, Центральном, Сибирском и Дальневосточном округах, с Nokia - в ЦФО, включая Москву и Московскую область, и на Кавказе, ZTE – в Челябинске, Оренбурге и Чувашии.

Выбранное оборудование имеет лучшую энергоэффективность и обладает более высокой производительностью по сравнению с предыдущими поколениями. Это позволит оператору развивать собственные сервисы, предоставлять услуги максимально высокого качества и оптимизировать операционные расходы.

«Мы рады объявить результаты тендера и начать работу с партнерами. Высокое качество связи для абонентов – наша основная задача. МегаФон на протяжении нескольких лет лидирует по скорости мобильного интернета в России. В наших ближайших планах – обновление инфраструктуры в ключевых регионах», – отметил директор по сетевой инфраструктуре МегаФона Валентин Полозенко.

В компании рассказали, что новое современное оборудование позволит развивать услуги на базе всех стандартов связи, а также использовать преимущества динамического распределения спектра. Кроме этого, поддержка технологии MIMO высоких порядков сможет обеспечить 2-5 кратный рост пиковых скоростей для современных смартфонов.

Первый масштабный проект будет реализован на территории Москвы и Московской области. Работы начнутся уже в третьем квартале 2021 года совместно с Nokia.

Проект позволит увеличить емкость сети и улучшить качество услуг, обеспечив пиковые скорости более 1 Гбит/с, в частности, за счет использования самого современного оборудования, а также рефарминга всех существующих диапазонов в LTE.