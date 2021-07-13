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Общество13 июля 2021 13:53

«Не должны быть ответы чиновничьим языком»: Уйба о разъяснениях жителям Коми тарифов на ЖКУ

Глава республики обратился к органы Госжилнадзора с просьбой разговаривать с населением на понятном языке
Источник:kp.ru
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Владимир Уйба поручил «простым человеческим языком» разъяснять жителям Коми тарифы на ЖКУ

Владимир Уйба поручил «простым человеческим языком» разъяснять жителям Коми тарифы на ЖКУ

Фото: архив "КП"

С 1 июля в Коми изменятся тарифы на жилищно-коммунальные услуги. В связи с этим у жителей республики возникло много вопросов, которые требуют ответов. Руководитель региона Владимир Уйба потребовал от чиновников объяснять населению правовые аспекты и нюансы «человеческим» языком, а не канцеляризмами.

- Не допускайте отписок с отправкой граждан в суды в случаях сомнения в законности выставляемых счетов за ЖКУ. И это не должны быть ответы чиновничьим языком, из которых граждане не понимают правомерность сумм в их квитанциях. Надо разъяснять простым человеческим языком, - сказал он.

Уйба заявил, что будет держать поручение на контроле. Он пообещал, что будет разбираться с исполнительной властью лично, если она допустит формальное отношение к обращениям жителей Коми по поводу вопросов ЖКХ.

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