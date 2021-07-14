Уйба призвал не ждать «КовиВак», а прививаться имеющимися вакцинами

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Глава Коми Владимир Уйба призвал жителей не ждать «КовиВак», а прививаться имеющимися вакцинами. Об этом говорится в его видеообращении к жителям.

Уйба ответил на просьбу поставить в Коми «КовиВак». Глава республики подчеркнул, что все четыре российские вакцины прошли регистрационные удостоверения, а также добавил, что эти препараты доказали свою безопасность и эффективность, которая превышает 90%.

Глава Коми отметил, что «КовиВак» производится она небольшими партиями, и в обороте ее немного. Она распределяется по регионам пропорционально численности населения, поэтому Коми получает ее не так много. Обращаясь к жителям, Уйба подчеркнул, что в ожидании этой вакцины они могут заболеть. Поэтому, по его словам, разумнее воспользоваться имеющейся вакциной.

- Я не вижу смысла в том, чтобы ждать «КовиВак», так как в ожидании ее вы можете заболеть, - сказал руководитель региона.

На данный момент в Коми есть более 44 тысяч доз вакцины.

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