В Коми лечение 62-летней пациентки с коронавирусом обошлось в 600 тысяч рублей

Врачи использовали современное дорогостоящее противовирусное, иммунобиологическое и гормональное лечение Фото: Архив "КП"

В Коми спасли жизнь 62-летней женщины, заболевшей COVID-19. Пациентка поступила в тяжелом состоянии в республиканскую больницу. Во время сбора анамнеза выяснилось, что женщина страдает сухим кашлем и высокой температурой уже пятый день. Осмотр показал, что у пенсионерки 50-процентное поражение легких и без ИВЛ уже не обойтись.

Также медики выяснили, что все это время пациентка занималась самолечением и не обращалась за помощью к врачам. К тому же, она была ярой антипрививочницей и не собиралась вакцинироваться от коронавируса, несмотря на то, что она входит в группу риска.

Шесть дней медики боролись за жизнь пациентки и им удалось сделать так, что женщина задышала самостоятельно. Ее состояние улучшилось и она призналась врачам, что сожалеет о том, что не сделала прививку раньше, ведь это помогло бы избежать такого тяжелого исхода болезни.

В отделении она провела еще 10 дней и была выписана под наблюдение поликлиники. Впереди её ждет долгая реабилитация последствий поражения легочной ткани, уточнили в Минздраве Коми.

- Лечение одного такого случая стоит около 600 тысяч рублей и бесценного труда медицинского персонала. Такие истории у нас происходят каждый день, – рассказал главный врач Коми Республиканской больницы Рамазан Абакаров.

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