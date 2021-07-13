Живой заслон на пути лесовозов сработал: мост в Коми отремонтируют

Фото: vk.com

В понедельник, 12 июля, в правительстве Коми решили вопрос с мостом в Усть-Куломском районе, аварийное состояние которого стало причиной противостояния местных жителей и водителей лесовозов.

Ситуация в поселке Зимстан сложилась такая. Мост через р. Виль, по которому ранее ездили на местные жители, был закрыт. А с ним и участок дороги. Им пришлось пользоваться грунтовкой, по которой потоком идут груженые лесовозы. И там проехать на легковых авто практически невозможно.

Поэтому в субботу, 10 июля, началась стихийная акция протеста. Люди встали живой стеной на пути лесовозов. Накал страстей удалось снизить главе Усть-Куломского района Сергею Рубану обещанием решить вопрос с мостом.

Фото: vk.com

Пресс-служба главы Коми сообщает, что уже началось обследование технического состояния сооружения. Смету на ремонт обещают подготовить через неделю. Финансы уже зарезервированы.

Также правительство Коми договорилось с АО «Монди СЛПК» о временной приостановке движения лесовозов по этому направлению.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители поселка в Коми живой стеной перекрыли дорогу лесовозам

Конфликт едва не кончился кровопролитием (видео)