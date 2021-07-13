В Усть-Цилемском районе прошли водно-моторные гонки

Фото предоставлено пресс-службой «Лукойл»

Такие соревнования проводятся ежегодно в рамках празднования знаменитой Горки. В этом году программа была сокращена из-за ковидных ограничений, которые не коснулись спортивных состязаний.

Как сообщает районная газета «Красная Печора», на этот раз соревнования посвятили 100-летию образования Республики Коми и 30-летию компании «ЛУКОЙЛ». Участников из 22 экипажей, соответственно, приветствовали представители администрации района и компании. Гонки прошли на реке Печоре в районе деревни Чукчино.

Победителей и призеров определили в четырех номинациях:

«Отечественные моторы до 30 л.с.»

Вячеслав Дуркин, Андрей Огнетов (Усть-Цильма)

Иван и Алла Шерстюк (Гарево)

Евгений и Павел Чупровы (Усть-Цильма)

«Импортные моторы 15-20 л.с.»

Василий и Артем Кравец (Усть-Цильма)

Иван Дуркин, Алексей Хозяинов (Коровий Ручей)

Александр Кисляков, Юрий Торопов (Усть-Цильма)

«Импортные моторы 25-30 л.с.»

Евгений Чупров, Анастасия Размыслова (Усть-Цильма)

Вячеслав Дуркин, Андрей Огнетов (Усть-Цильма)

Иван и Алла Шерстюк (Гарево)

«Импортные моторы 40-50 л.с.»

Иван и Алла Шерстюк (Гарево)

Алексей и Николай Осташовы (Усть-Цильма)

По многолетней традиции главным партнером соревнований стал ЛУКОЙЛ-Коми. Победители и призеры, а также все участники соревнований получили от предприятия сертификаты магазина, ассортимент которого составляет туристическое снаряжение, лодочные моторы, комплектующие к ним и т.д.