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Здоровье14 июля 2021 11:34

В Коми за сутки погибло от коронавируса рекордное количество человек за последнее время

Смерть унесла жизни восьми человек
Источник:kp.ru
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В Коми озвучены свежие данные по коронавирусу

В Коми озвучены свежие данные по коронавирусу

Фото: Архив "КП"

В Коми число зараженных, по состоянию на 14 июля, составляет 50 409 человек. Об этом сообщает федеральный оперштаб. Уточняется, что данный показатель вырос на 289 новых случаев за минувшие сутки.

Показатели смертности и выздоровления также изменились. Так, за прошедшие 24 часа было зафиксировано восемь летальных исходов, что является рекордом за долгое время, за весь период пандемии жертвами стали 1 094 жителя Коми. Из больниц с выздоровлением было выписано 45 920 человек. Это на 117 больше, чем было днем ранее.

Всего под медицинским наблюдением находится более трех тысяч человек.

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