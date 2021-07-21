Иван Мухрыгин из Коми потушил более 300 лесных пожаров

Иван Мухрыгин в профессии с 1978 года. Фото Коми регионального лесопожарного центра Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Представьте себе картину: на борту самолёта пять парней. Переглянулись с напарником, хлопок по плечу, и вот уже свободно паришь в воздухе на высоте 700 метров! «501, 502, 503, кольцо, 504, 505, купол», — отсчитываешь про себя, а в это время над головой звонко раскрывается парашют. А внизу пожар. Горят гектары тайги! Задача: спасти парму.

В такой ситуации житель Сыктывкара Иван Мухрыгин оказывался сотни раз. О буднях парашютно-десантной пожарной службы он рассказал «КП-Коми».

Шаг в небо

О том, что когда-то он станет пожарным, наш герой и не подозревал. Зато небо манило всегда. Поэтому когда в армии распределили служить в воздушно-десантные войска, попал в свою стихию.

— Я сам вырос в Чувашии. После армии в 1978 году поехал к дяде в гости — он жил в Коми АССР. Думал, поработаю здесь немного и вернусь на малую родину. А вышло, что остался в северном крае навсегда, — вспоминает Иван Мухрыгин.

В нашей республике вчерашнего вдвшника быстро взяли в оборот и сосватали служить в авиаотделение Троицко-Печорского района. Там как раз шёл набор на обучение парашютистов лесопожарному делу. Спустя ещё три года Мухрыгин съездил в Тюмень, где окончил курс обучения по специальности «Инструктор парашютной группы». С этого момента он не только тушил пожары в тайге, но и проводил стажировку при воздушных прыжках и тушении лесных пожаров.

Иван Петрович совершил более 1200 прыжков с парашютом. Фото регионального лесопожарного центра Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Парашютисты-пожарные и десантники-пожарные — лесной спецназ. Этих ребят направляют на тушение лесных пожаров в труднодоступные места тайги на самолётах Ан-2 или вертолётах Ми-8 туда, где нет ни дорог, ни сотовой связи, а на сотни километров раскинулась только парма.

— С весны мы начинаем тренировочные полёты и прыжки с парашютом, отрабатываем технику тушения пожара. В пожароопасный сезон летаем в тайгу регулярно, раньше бывало до трёх вылетов в сутки. А если пожар крупный, то в тайге находимся до пяти дней, — объясняет особенности работы Иван Петрович.

Лесной десант

Мобильная авиационная группа работает по принципу: всё своё ношу с собой. При высадке с парашютом пожарные приземляются в тайгу в спецкостюме, шлеме и с парашютом — весит всё это 25 кг. А ещё обязательно не забыть про рацию — она держит связь с центром, лопаты, топоры и огнетушители, таборное имущество (котелки, палатки, спальные мешки). Получается, по 80 кг ноши на каждого! При этом действовать на лесном пожаре нужно слаженно и быстро.

— Ещё с воздуха, пока лечу на парашюте, оцениваю ситуацию, планирую действия. Важно правильно донести задачу людям. Медлить в нашем деле нельзя. Всего за полчаса площадь пожара может вырасти с одного гектара до трёх, — говорит Иван Мухрыгин.

Если пожарные потеряют драгоценное время, то пожар быстро расползается по тайге. Фото регионального лесопожарного центра Фото: Предоставлено "Комсомолке"

С огненной стихией в лесу люди борются, заливая пожар водой, засыпая кромку пожара землёй и прокладывая минерализованную полосу.

— Полосу прокладываем, убирая с неё мхи, лишайники и корни деревьев. Потом край полосы, что смотрит на пожар, поджигаем. Пламя идёт, съедая «горючий» слой перед фронтом пожара. В какой-то момент две стены огня сталкиваются, убивая друг друга. Выжившим остаткам пожара питаться нечем, так как пламя парашютистов уже убрало всю «еду», а впереди пустая заградительная полоса, — объясняет тактические моменты собеседник «Комсомолки».

Путин оценил

За многолетний труд в отрасли Мухрыгина не раз отмечали многочисленными грамотами и благодарностями, а также значком «За сбережение и приумножение лесных богатств России». Но о том, что труды сыктывкарского спасатели тайги заметил в Кремле, наш герой и думать не мог.

«Старший инструктор парашютно-десантной пожарной службы лётно-производственного отдела Коми регионального лесопожарного центра Иван Мухрыгин награждён медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ 11 июля подписал президент России Владимир Путин», — сообщение растиражировало Минприроды Коми на минувшей неделе. В одночасье скромный спасатель стал легендой региона.

— До сих пор в республиканской отрасли такую медаль никто не получал. Поэтому новость о награждении меня особым знаком стала для меня неожиданной, — делится впечатлениями ветеран лесопожарного центра.

Когда случится поездка в Москву на награждение в Кремль, пока неизвестно. Зато сам герой уверен, что медаль эта не только его заслуга, а результат труда многих людей.

— Я благодарен своим родителям, которые воспитали во мне трудолюбие и ответственность. Говорю спасибо инструкторскому составу, эти люди научили меня всему в работе, руководству базы и всем моим коллегам — Станиславу Афанасьеву, Павлу Крюкову, Александру Чемодурову. Без вас не было бы меня и такого результата, — уверен Иван Петрович.

Пока он, как всегда, держит руку на пульсе пожарной тревоги региона. И пока у коми пармы такие защитники, мы знаем: огонь не пройдёт.

Кстати

Указом от 11 июля Владимир Путин также удостоил почётного звания «Заслуженный лесовод Российской Федерации» начальника Крестьянского лесохозяйственного участка ООО «Новичиха лес» Юрия Гилева из Алтайского края. На его лесохозяйственном участке разработана и внедрена надёжная система охраны лесов от пожаров, благодаря которой за последние два года не было зафиксировано ни одной искорки! Под руководством Юрия Гилева проведены лесовосстановительные мероприятия на площади 316,6 гектара.

Только цифры

В августе Петрович (Так Мухрыгина величают коллеги. — Авт.) отметит 43 года службы в Коми лесопожарном центре. За эти почти полвека он успел поработать в авиаотделениях Сыктывкара, Ухты, Печоры, Троицко-Печорского и Усть-Куломского районов Коми. Иван Мухрыгин лично принимал участие в тушении более 300 лесных пожаров. За это время он совершил 1246 прыжков с парашютом и 400 спусков с вертолёта.

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