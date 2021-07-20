Крупнейший лесной пожар в Коми: горят 3300 гектаров леса

Пожар в Усть-Цилемском районе - самый крупный в Коми. Фото Коми регионального лесопожарного центра Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Специалисты Коми регионального лесопожарного центра две недели пытаются справиться с крупным лесным пожаром в Усть-Цилемском районе.

Что происходит?

Напомним, что возгорание в тайге возникло ещё в начале июля. Но за это время локализовать возгорание пожарным так и не удалось. Площадь горения продолжает расти.

- На данный момент площадь пожара в Усть-Цилемском районе составляет 3300 гектаров. Всё это лесные угодья. На технике в эту часть леса добраться невозможно. Парашютистов-пожарных закидывают в зону горения с вертолётов, - сообщил «Комсомолке» старший инструктор парашютно-десантной пожарной службы лётно-производственного отдела Коми регионального лесопожарного центра Иван Мухрыгин.

Кто спасает?

По словам специалиста, усмирить разбушевавшуюся огненную стихию пытаются несколько мобильных авиационный групп. Всего в операции задействованы порядка 40 человек. Каждые трое суток пожарных забирают из очага горения и по воздуху доставляют других пожарных.

По данным портала ИАС «Лесные пожары 2.0» по состоянию на 19 июля в Коми обнаружили пять новых лесных пожаров. Парма горит в Сыктывдинском, Усть-Куломском, Удорском районах, два пожара обнаружили в Корткеросском районе.

По прогнозу Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми, 20 июля в Сыктывкаре, Прилузском, Койгородском, Сысольском, Сыктывдинском, Корткеросском и Троицко-Печорском районах ожидается чрезвычайно высокая пожароопасность (V класса).

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