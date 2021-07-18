Телеканал «Культура» покажет фильм о буднях коми деревни Кривое

«Камера, мотор, начали!» Фото Марии Худяковой Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В июле в старинную коми деревню Кривое (Кривой Наволок), что в Удорском районе, приехали журналисты федерального телеканала «Культура». Москвичи преодолели расстояние в полторы тысячи километров ради того, чтобы снять документальный фильм о местных традициях. Приезжие разбавили монотонную жизнь коми деревни.

«Комсомолка» расскажет, как на целых две недели жители Кривого и даже скотина стали актёрами.

Капуста по-вашкински

Столичных жителей не напугало ни отсутствие нормальных дорог, ни коварные нападения огромных таёжных комаров. Несколько дней подряд два оператора и руководитель проекта вели съёмку в затерянной среди лесов деревне. Однажды эта съёмочная группа уже приезжала в Кривое. В начале декабря прошлого года телевизионщики провели здесь сутки.

— Тогда они снимали фильм «Удорцы: сокровище Мезени» для проекта «Земля людей». Журналисты ездили по всему району. К нам заехали, чтобы заснять ритуал варки капусты в чанах. С наступлением первых морозов мы готовим пуӧм кӧчан (В переводе с коми «варёная капуста» — Авт.). Для москвичей это было в диковинку, — рассказала режиссёр Кривонаволоцкого клуба Виктория Яковлева.

Сами гости из Москвы своё путешествие по Удоре описали так: «Удорский район — это места, почти не тронутые цивилизацией. Поэтому за околицей здесь можно встретить медведя, и по окрестным лесам бродит загадочная Мича Ичмонь (Белая Женщина), соблазняющая и губящая охотников. Удорцы живут по своим законам: на домах вместо номеров здесь ставят родовые знаки, дрова тут колют женщины, а иконы по праздникам моют глухариными крылышками. И наряду с этим Удора известна своими могущественными колдунами, а ещё вкуснейшей капустой по-вашкински: такого деликатеса вы больше не отведаете нигде!»

Омоют крылышками

Уже тогда москвичи поняли, что за день невозможно охватить столь богатую вековыми традициями культуру коми села. Поэтому на этот раз журналисты приехали снимать целый фильм о непростых буднях сельских женщин.

— Съёмочной группе интересно всё: традиции, бытовой уклад, древняя атрибутика. Центральный сюжет фильма посвящён празднику Святой Параскевы Пятницы. Его отмечаем на сороковой день после Пасхи. В этом году празднование прошло второго июля, — рассказывает Виктория Яковлева.

Фото Марии Худяковой Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Это целый церемониал: традиционно утром все женщины села идут в церковь Параскевы Пятницы. Часовня сохранилась до наших дней и считается древнейшим памятником деревянного зодчества во всей Коми. Там служат молебен. Затем все церковные и домашние иконы выносят на улицу, идут крестным ходом до реки Керъю. Дети идут впереди процессии, нередко тоже с иконами в руках. Шествие проходит по пойменному лугу на сухой берег речки Керъю, где установлен деревянный обетный крест.

— По преданию считается, что крест установили на месте, где когда-то он пристал к берегу. Иконы ставят к кресту, часть женщин становится на моление, а другие спускаются к воде и совершают омовение икон. Омывают их глухариными крылышками! В последнюю очередь омывают икону Святой Параскевы Пятницы. С этого момента вода в реке считается освящённой в течение трёх дней. Этой водой («вежа ва» или «пекнича ва») умывают лицо, купают в ней детей, набирают в принесённую с собой посуду, — разъяснила Виктория Яковлева.

Только женщины, только в юбках и никакого пластика

Однако столичных гостей не устроил формат мероприятия. Одно из главных условий съёмок стало максимальное погружение в культуру края, всё должно аутентично. Это касалось всего, даже бытовых моментов и мелочей. В результате праздник отметили по канонам XVIII века.

— Наши предки отмечали этот день немного по-другому. Во-первых, в крестный ход к реке шли только женщины. А мужской день у нас 21 июля — Прокопия Праведного. Сначала в деревне стояла церковь Прокопия Праведного, она сгорела. Уже позже поставили часовню Параскевы Пятницы. Икона Прокопия была в новой часовне очень почитаемой и самой тяжёлой, деревянной, — объяснила нюансы старинных обычаев уроженка села Мария Худякова.

Фото Марии Худяковой Фото: Предоставлено "Комсомолке"

К тому же в Кривом осталось совсем мало бабушек, которые читают и поют молитвы.

— Наши певчие уже в возрасте, силы не те, голоса тихо звучат. И чтобы наш хор зазвучал ярче и мощнее, мы пригласили певчих из деревни Пучкомы, что в 30 киломатрах от нас. С большим трудом искали целый день транспорт, чтобы привезти соловушек, но машину всё-таки нашли, — говорит собеседница.

Освящённую воду из реки нынче набирают в большие бутыли, чаще пластиковые. Это удобно и практично. В этот раз, специально для съёмок, воду набирали по старинке — в эмалированные бидончики.

Франция, не иначе

Порой работа по созданию фильма длилась целыми днями. Например, накануне Иванова дня съёмки проходили в поле: женщины ходили с корзинами на плечах, в короба собирали Иван-чай.

— Автор фильма Аня Коряковцева сказала, что наши луга с Иван-чаем очень похожи на лавандовые поля Прованса во Франции, — вспоминает Мария.

Фото Марии Худяковой Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Вообще камере была интересна вся женская работа в деревне. И то, как коми хозяйки вяжут веники, и то, как доят корову. Любопытно, что на площадке есть свой дресс-код: в кадре женщины должны быть обязательно в платье. Штаны неприемлемы!

В День семьи, любви и верности в Кривом по всем канонам реконструировали святое действо помолвки молодых. Всё таинство телевизионщики запечатлели на камеру. И уже на на основе отснятого будет смонтирован 40-минутный фильм. Когда он выйдет на телеканале «Культура», пока неизвестно. Но очевидно, что кинолетопись станет прекрасным подарком к юбилею деревни: в 2022 году Кривое отпразднует 430-летие со дня основания.

Кстати

Члены съёмочной группы полностью погрузились в жизнь древнего села и сами с удовольствием жили как настоящие коми: заняли большой бревенчатый дом, брали воду из колодца, мылись в бане, спали на полатях.

Читайте также: Депутат из Воркуты предложил открыть в Заполярье вотчину Деда Мороза. Владимир Тищенко строит дачу в «мёртвом» посёлке на 67 параллели (подробнее)