Депутат из Воркуты предложил открыть в Заполярье вотчину Деда Мороза

Даже сугробы в Сейде причудливой формы. Приглядитесь: из-за спины выглядывает слон. Фото Владимира Тищенко Фото: Из личного архива героя публикации

С 1 августа в Коми начинают выдавать Арктический гектар. Программа позволит получить до 1 га земли бесплатно — сначала на условиях аренды, а затем с переоформлением в собственность.

Житель Воркуты, депутат Совета города Владимир Тищенко решил не дожидаться раздачи земель в зоне вечной мерзлоты. Несколько лет назад он оформил в субаренду 8 соток в необитаемом посёлке Сейда и организовал там загородный участок. О том, как Крайний Север можно превратить в курорт, Владимир рассказал нашему изданию.

Воркутинец по духу

Тот, кто хоть раз ездил на поезде в Лабытнанги или Воркуту, непременно останавливался на станции Сейда. Это не просто важный железнодорожный узел, а своеобразный рубеж между Европейской частью Печорской железнодорожной магистрали и Заполярьем, граница, отделяющая лесотундру от Арктической тундры. На Сейде растут берёзы, ели, ивы. А всего в 70 км в сторону Севера царят мхи, лишайник и северное сияние.

— Скажи мне прежде, что милее Сейды для меня на свете не будет места, я бы не поверил, — смеётся Владимир Викторович.

Это и понятно: Тищенко родился и вырос в Украинской ССР. Как и многие, в советское время поехал на Север покорять Воркуту. Здесь познакомился с будущей женой Риммой, началась работа в угольной отрасли.

У Тищенко, как и у тысяч россиян, чьи родные остались на Украине, болит сердце за малую родину: «На Украине живёт брат. Сейчас мы даже повидаться вживую не можем», — огорчается воркутинец.

Так Сейда выглядит зимой Фото: Из личного архива героя публикации

В Заполярье живут особенные люди, не привыкшие унывать. Посёлок Сейда Тищенко — опытный путешественник, знал прекрасно. И хотя последние жители были вынуждены уехать из этих мест больше 20 лет назад, по сей день Сейда не потеряла своего очарования.

Молочная станица Заполярья

Посёлок Сейда возник в начале 1940-х годов. Название населённому пункту дала одноимённая река Сейда — правый приток реки Уса. Сейдой ненцы называют «сопку, холм», саамы — «священный камень», «каменный идол», «каменное божество».

Поначалу главным предназначением Сейды было обслуживание железнодорожной станции. Через неё в Воркуту шли составы с сотнями тысячами заключённых, обратно — вагоны с углём.

— В 70-80-годах здесь проживало 1400 человек. К этому времени в посёлке построили двухэтажную каменную школу, детский сад, работал Дом быта, два магазина. В большом совхозе «Победа» было восемь коровников и телятник. Молоко от сейдинских бурёнок возили в Воркуту. А вкус ароматного хлеба из местной пекарни помню до сих пор! — вспоминает Тищенко.

С распадом СССР из воркутинских посёлков начали стремительно уезжать люди. Этой участи не избежала и Сейда. Так, если в 1992 году здесь проживало 1100 человек, то к 2000-му году по документам осталось не больше 50. В середине нулевых посёлок обезлюдел. Де-юре посёлок был расселён, де-факто здесь по сей день прописаны два десятка человек.

Дары осени Фото: Из личного архива героя публикации

Важная точка магистрали

Многие из тех, кто некогда жил в Сейде, помнят названия местных улиц: Лесная, Школьная, Привокзальная, Центральная. Но сейчас по ним гуляет только ветер.

— Все капитальные здания в посёлке полуразрушены, улицы зарастают ивняком. В лесу стоит брошенная техника: трактора, грузовики... Это тысячи тонн металла, который ржавеет под открытым небом. Ещё при Гурьеве (Игорь Гурьев — бывший мэр Воркуты. — Авт.) я предлагал вывезти всё это на металлом. И природу сохраним, и казне копеечка. Но меня так и не услышали, — говорит Тищенко.

В лесу ржавеет брошенная людьми техника. Фото Владимира Тищенко Фото: Из личного архива героя публикации

Полностью уйти в небытие посёлку не даёт ж/д станция. Ежедневно здесь останавливаются поезда дальнего следования, связывающие Воркуту и Лабытнанги с Европейской Россией, а также местные поезда, следующие по маршрутам Инта 1 — Воркута и Лабытнанги — Воркута. На станции открыт зал ожидания, работает продуктовый магазин.

Новая жизнь Сейды

Пару лет назад в Сейду пусть и сезонно, но начали возвращаться люди.

— Я оформил в субаренду у РЖД кусок земли, плачу за него налог чуть больше трёх тысяч рублей в год. Поставил здесь самоходный вагончик, собираюсь проводить электричество, — демонстрирует свои дачные угодья Владимир.

Сюда вместе с семьёй Тищенко приезжает на новогодние каникулы: наряжают ёлку, переодеваются в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, водят хороводы.

Новый год на Сейде. Фото: Из личного архива героя публикации

В марте, когда на Сейде начинает припекать солнце, дачники любят прогуливаться на лыжах по лесу. А летом, пока Владимир трудится на приусадебном участке (в мае он привёз сюда несколько кур и петуха, теперь каждый день на столе свежие яйца), его супруга берёт снасть и идёт на реку удить харюзков. Осенью в местных лесах — прекрасный выход грибов!

— Что привлекает на Сейде? Природа — тут кругом лес, рядом река, особый климат, до Воркуты всего 70 километров, а воздух здесь совсем другой, — объясняет собеседник.

Всего в 70 км южнее от Воркуты растёт лес Фото: Из личного архива героя публикации

Вместо послесловия

Примеру Тищенко последовали уже несколько человек: дачники-воркутинцы потихоньку обживают Сейду. Депутат считает, что у Сейды есть будущее и заброшенный посёлок можно сделать туристическим брендом Заполярья.

— В Великом Устюге стоит вотчина Деда Мороза, куда на Новый год приезжают люди со всей России. Воркутинцы тоже любят путешествовать. Но не у всех родителей есть деньги, чтобы везти детей за полторы тысячи километров в Вологодскую область. Такую же резиденцию можно организовать в Сейде, — предлагает Владимир Викторович.

А уж о том, как душевно в здесь отмечать праздники, Тищенко знает лично. 15 июля наш герой будет праздновать 65-летний юбилей, конечно же, в кругу семьи в Сейде.

Кстати

В Воркуте посёлки Сейда, Комсомольский, Сивомаскинский, Елецкий, бывший Октябрьский, подпадают под программу «Арктический гектар». Как сообщили в Госсовете Коми, участки в этих посёлках будут предоставлять для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, в том числе оказания услуг, создания производства, туризма.

Читайте также:

Таёжные приключения Александрова. Путешественник горел в лесу, плутал по болоту, чуть не погиб на леднике (подробнее)