Под парусами: власти Сыктывкара вернули на место «Фрегат на волне»

Новый фрегат установили на прежнее место. Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

Сегодня в Сыктывкаре завершили установку арт-объекта «Фрегат на волне». Его установили на прежнее место: площадка у ТЦ «Детского мир».

Напомним, что арт-объект появился в центре столицы Коми в 2013 году. Изготовили его осуждённые одной из исправительных колоний региона.

За те восемь лет, пока корабль был украшением площадки, он сильно обветшал. Деревянные конструкции, а также паруса требовали замены.

Территоию вокруг арт-объкта оградили лентами. Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

Цена вопроса

В апреле этого года конструкцию демонтировали и отправили в ИК-25. Уже там провели оценку стоимости реставрационных работ. Три месяца потребовалось, чтобы привести корабль в первозданный вид.

Покупка материалов и работы обошлись казне города в 300 тыс. рублей.

Работа кипит уже второй день. Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

Оранжевый парус

Вчера весь день сотрудники МКП «Жилкомсервис» пытались вернуть корабль на бетонную волну. Сделать это им удалось лишь к вечеру.

Сегодня с утра работы продолжились. Не меньше трёх часов потребовалось, чтобы установить две палубные мачты. Кстати, вместо прежних парусов белого цвета на мачтах подвесили оранжевые паруса.

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