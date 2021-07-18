За сутки в Коми умерли шестеро больных коронавирусом

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По состоянию на воскресенье, 18 июля, в Коми зафиксировали 284 новых случая заболевания коронавирусом, еще шесть человек скончались. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего в Коми зарегистрировали 51 541 заболевания коронавирусом. За сутки выздоровели 78 человек, а за все время – 46 293. За последние сутки в Коми скончались шестеро пациентов с коронавирусом. Всего начала пандемии в республике зафиксировали 1113 смертельных случаев.

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