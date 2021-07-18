Житель Коми Александр Морозов спас утопающего, рискуя своей жизнью

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13 июля Александр Морозов, житель пгт. Усогорска Удорского района, рискуя своей жизнью, спас утопавшего молодого человека на реке Мезени, сообщила удорчанка Надежда Пация на странице группы Удора.onlain.

– Не могла остаться равнодушной и не написать о героическом поступке жителя Усогорска Морозова Александра Реомидовича. 13 июля этого года на пляже реки Мезень молодой человек, не рассчитав свои силы, начал тонуть. Александр не растерялся, рискуя собственной жизнью, бросился ему на помощь, с большим усилием и из последних сил спас молодого человека. Я считаю, такой мужественный поступок не должен остаться не замеченным. Своих героев мы должны знать в лицо, – обратилась к усогорцам Надежда и призвала местных быть аккуратными на водоёмах и беречь себя.

Её пост вызвал много откликов – почти две тысячи триста лайков и сотня положительных комментариев.

– Повезло тому, кого он спас! Подарил ему второй шанс! Молодец! Дай Бог вам здоровья!!! – написала Лариса Федорова.

– Спасибо Вам, что предотвратили ещё одну трагедию на нашей речке, – выразила благодарность Евгения Терешина, вспомнив происшествие прошлого года, когда вода унесла жизнь 14-летнего подростка.

– Порядочный и неравнодушный человек не пройдёт мимо чужой беды, честь и хвала герою! – отметила Лидия Галеева.

Сам Александр Морозов поблагодарил людей за добрые слова.

– Я думаю, на моем месте многие бы так поступили, – скромно сообщил усогорский герой.

Напомним, каждый год на реках Коми гибнут десятки людей. Так, за весь 2020 год на воде в Коми погибли 34 человека. При этом спасти удалось 23 тонущих. Для сравнения: инциденты на водоёмах в 2019 год унесли жизни 23 взрослых и двоих детей. Спасти удалось 21 человека, в том числе троих детей.

В этом году к середине лета цифры утонувших в Коми ужасают – с начала года на реках и водоемах Коми утонуло более 40 человека, в том числе 10 детей. Утонули подростки в Печорском, Ижемском, Усть-Куломском районах. Трагически погибали в водной стихии и опытные рыбаки.

— Основная причина гибели людей на водоёмах — несоблюдение правил безопасного поведения. Люди купаются в необорудованных местах, лезут в воду в нетрезвом состоянии, — констатируют в главном управлении МЧС по Коми.

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