В Коми синоптики прогнозируют жаркую погоду и отсутствие дождя

Фото: Марина Лобанцева.

В Коми 19 июля 2021 года будет преимущественно без осадков, сообщает ЦГСМ по Коми.

В республике ожидается переменная облачность, днем на крайнем западе - кратковременный дождь. Ветер будет добрым, южным 7-12 м/с.

- Температура ночью +11...+16, местами +5...+10, днем +25...+30, на крайнем северо-востоке +20...+25°С, - рассказывает гидрометцентр по региону.

В Сыктывкаре, столице Коми, 19 июля ожидается переменная облачность. День пройдет преимущественно без осадков. Южный ветер 5-10 м/с. Температура ночью +12...+14, днем +28...+30°С. Жарко в столице! Не забывайте кепки!

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